Кенія: президент Кеньятта перемагає на виборах, у Найробі спалахнули протести

На президентських виборах у Кенії перемагає чинний президент Угуру Кеньятта. 9 серпня Центральна виборча комісія Кенії повідомила: згідно з підрахунком майже всіх бюлетенів, Кеньятта отримує 54,35% голосів, а його опонент від опозиції Райла Одінґа – 44,77%.

Тим часом напруження у країні посилюється. Одінґа заявив, що комп’ютерна система ЦВК була зламана, а результати – змінені.

Райла Одінґа, колишній кенійський прем’єр, звинуватив «Ювілейну партію» Угуру Кеньятти в організації хакерської атаки на виборчу систему.

Соратники чинного президента відкидають звинувачення.

Після заяв Одінґи на вулицях Найробі спалахнули протести. Активіти палили покришки, споруджували барикади. Після цього почалися сутички активістів з поліцією.

Керівник поліції кенійської столиці Джафет Куме повідомив, що 2 протестувальників були застрелені. Хоча достеменно невідомо за яких обставин.

Оглядачі проводять паралелі між нинішніми подіями і протестами у 2007 році, коли були вбиті понад тисяча людей.

55-річний Угуру Кеньятта, син першого президента Кенії після отримання незалежності від Великої Британії, наголошує на своїх успіхах щодо економічного зростання, а також запровадження інфраструктурних проектів, більшість з яких втілюються за підтримки Китаю.

72-ріяний Райла Одінґа, син лідера руху за незалежність країни, позиціонує себе як борець з бідністю і корупцією.

Багато кенійців голосують за етнічною ознакою. Кеньятта є представником «кікуйю» – найбільшої етнічної групи у країні. Тоді як Одінґа представляє групу «луо», члени якої ще ніколи не займали найвищу посаду у Кенії.