Ціна нафти Brent зросла до 53 доларів за барель

Ціна еталонної північноморської марки нафти Brent на електронних торгах 10 серпня сягнула позначки 53 долари за барель. Водночас американський еталон WTI залишається нижче позначки 50 доларів за барель, хоча теж незначно зростає в ціні.

Ціна нафти зростає впродовж останніх двох днів завдяки прогнозам Американського інституту нафти про значне скорочення запасів у США, підтвердженим офіційними даними управління енергетичної інформації міністерства енергетики Сполучених Штатів.

Водночас значніше зростання ціни стримує збільшення запасів бензину на американському ринку. Також через кілька тижнів у США фінішує літній автомобільний сезон, і це теж стримує нафтові котирування. Ринок також не має певності, чи продовжать дію своїх домовленостей про скорочення видобутку нафти країни ОПЕК та Росія й інші нафтовидобувники, що не входять до картелю.