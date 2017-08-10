Ситник: 78 кримінальних проваджень НАБУ розглядаються в судах

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляє, що 78 кримінальних проваджень, які розслідували детективи юро, передали до суду.

«Станом на 30 червняв провадженні детективівбюро перебували 371 кримінальне провадження, стосовно 121 людини складено обвинувальний висновок, 78 проваджень передані до суду і зараз розглядаються по суті, по 16 справах є обвинувальні вироки, які набрали законної сили», – сказав Ситник під час звіту за півріччя діяльності бюро.

Директор НАБУ додав, що 136 мільйонів гривень відшкодовано збитків по тих провадженнях, які передані до суду.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи. Перші провадження НАБУ були зареєстровані в грудні 2015 року.