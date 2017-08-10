Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник сподівається, що восени буде сформована комісія з аудиту НАБУ.

«Я відчуваю сором за той процес, який відбувається в парламенті з цього приводу… сподіваюся, що рішення по аудиторській комісії, яке б воно не було, буде мати якусь легітимність і довіру з боку суспільства і партнерів.Сподіваюся, що восени ситуація трохи зміниться, і все-таки буде сформована ця комісія», – сказав він.

У 2017 році Національне антикорупційне бюро України проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Негативний висновок цього аудиту – одна з небагатьох підстав для відставки директора бюро. До комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент України. Поки що лише Кабмін обрав аудитора НАБУ за своєю квотою – професора кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Михайла Буроменського.

У Верховній Раді було зроблено кілька невдалих спроб обрати аудитора. Голосів бракувало і для американського юриста Роберта Сторча, якого комітет пропонував ще з грудня 2016 року, і для Найджела Брауна – англійського слідчого, якого несподівано висунули фракції «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт». Останній знову подав свою кандидатуру, але на засіданні комітету 12 липня вона набрала лише 5 голосів.

У липні у сесійній залі Верховної Ради провели рейтингове голосування щодо чотирьох кандидатів – Олександри Яновської, Карлоса Кастресана, Марти Берш і Сергія Гончаренка. Проте за жодну з кандидатур не проголосували понад 226 парламентарів, що необхідно для схвалення.