Росія: суд зобов’язав Навального видалити фрагменти розслідування про Медведєва

У Росії Мосміськсуд визнав законним рішення, яким задовольнили позов про захист честі і гідності бізнесмена Алішера Усманова до опозиціонера Олексія Навального і заснованого ним Фонду боротьби з корупцією (ФБК).

Суд зобов’язав Навального видалитифрагменти розслідування «Він вам не Дімон».

Фонд боротьби з корупцією в березні 2017 року опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість Дмитра Медведєва. У розслідуванні, зокрема, стверджується, що Усманов в якості хабара передав підконтрольним прем’єру структурам садибу вартістю близько 5 мільярдів рублів.

У травні Усманов подав до суду на Навального. Позов бізнесмена був задоволений. Опозиціонера зобов’язали видалити фрагменти фільму «Він вам не Дімон», в яких згадується про можливу причетність мільярдера до корупції, а також опублікувати спростування.

Навальний відмовився виконувати рішення суду і оскаржив його в Мосміськсуді.