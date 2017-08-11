Лавров: «новими бомбардуваннями» проблему на Донбасі не вирішити

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявляє, що «новими бомбардуваннями» проблему на Донбасі не вирішити.

«У наших інтересах зберегти цей унікальний документ – мінські домовленості, які реально забезпечують права жителів Донбасу. Альтернатива – війна. Думаю, ніхто тут не хоче війни з Україною. Треба змусити радикалів і неонацистів, які правлять балом в Україні, знати своє місце, виконувати те, під чим вони підписалися. Новими бомбардуваннями, новими обстрілами ми цю проблему не вирішимо», – зазначив Лавров 11 серпня на зустрічі з учасниками Всеросійського молодіжного освітнього форуму «Територія смислів на Клязьмі», його слова цитує ТАСС.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт, внаслідок якого загинули, за даними ООН, майже 10 тисяч людей. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». Росія також стверджує про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву як «відновлення справедливості».