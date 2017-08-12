Росія: Минуло 17 років із дня загибелі більше сотні людей на підводному човні «Курськ»

Сьогодні у Росії вшановують пам’ять загиблих моряків атомного підводного човна «Курськ», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

На його борту перебували 118 осіб: екіпаж, представники командування Північного флоту і дагестанського заводу «Дагдизель». Всі вони загинули 12 серпня 2000-го року, коли «Курськ» брала участь в навчаннях в Баренцевому морі.

Подробиці розслідування катастрофи залишаються засекреченими. За офіційною версією, травпився вибух однієї з торпед, від якого здетонували інші боєприпаси. Понад двадцять моряків сховалися в одному з відсіків, де, як повідомляли ЗМІ, чекали допомоги кілька годин.

Рятувальні роботи безуспішно велися з 13 по 24 серпня 2000-го. 20 серпня до робіт було допущено норвезьке судно Seaway Eagle, водолази якого змогли протягом доби розкрити аварійно-рятувальний люк підводного човна. За 16 днів були виявлені і підняті на поверхню 12 тіл. Ще 103 тіла були знайдені після підйому пошкодженого підводного човна на поверхню. Трьох моряків знайти не вдалося, прокуратура заявила, що вони перебували в епіцентрі вибуху.

Кримінальну справу, розпочату в кінці серпня 2000 року, було припинено в серпні 2002 року.