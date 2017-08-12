Кенія: опозиція звинувачує силовиків у вбивстві 100 протестувальників

У Кенії опозиція звинувачує силовиків у вбивстві понад 100 людей, серед яких діти, під час розгону протестів, що спалахнули після президентських виборів у цій країні. Відповідну заяву 12 серпня зробив представник опозиційної коаліції «Національний верховний альянс» Джеймз Оренґо.

При цьому представники опозиції не навели доказів на підтвердження цих заяв. Опозиціонери також звинувачують поліцейських у провокуванні насильства.

В опозиційній коаліції Кенії наполягають, що не визнають результатів виборів, і домагатимуться їхнього скасування.

На президентських виборах у Кенії, які відбулися минулими вихідними, переміг чинний президент Угуру Кеньятта. Відрив, згідно з офіційними результатами, між Кеньяттою і його опонентом від опозиції Райлою Одінґою становить 10%.

Одінґа заявив, що комп’ютерна система ЦВК була зламана, а результати – змінені.

Райла Одінґа, колишній кенійський прем’єр, звинуватив «Ювілейну партію» Угуру Кеньятти в організації хакерської атаки на виборчу систему.

Соратники чинного президента відкидають звинувачення.

Після заяв Одінґи на вулицях Найробі спалахнули протести.

Оглядачі проводять паралелі між нинішніми подіями і протестами у 2007 році, коли були вбиті понад тисяча людей.

55-річний Угуру Кеньятта, син першого президента Кенії після отримання незалежності від Великої Британії, наголошує на своїх успіхах щодо економічного зростання, а також запровадження інфраструктурних проектів, більшість з яких втілюються за підтримки Китаю.

72-ріяний Райла Одінґа, син лідера руху за незалежність країни, позиціонує себе як борець з бідністю і корупцією.

Багато кенійців голосують за етнічною ознакою. Кеньятта є представником «кікуйю» – найбільшої етнічної групи у країні. Тоді як Одінґа представляє групу «луо», члени якої ще ніколи не займали найвищу посаду у Кенії.