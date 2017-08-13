Штаб: минулої доби на Донбасі український військовий загинув, двоє поранені, ще 6 – травмовані

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, двоє поранені, ще 6 – травмовані.

Як повідомляє прес-центр штабу, на приморському напрямку підтримувані Росією бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали укріплення українських військових неподалік Водяного, внаслідок цих обстрілів один український військовий загинув, ще один поранений.

За даними штабу, найбільше обстрілів минулої доби було на луганському напрямку.

«Ввечері, двічі з кулеметів, противник обстрілював підступи до Кримського. А з мінометів калібру 82 міліметри злочинці накривали наших бійців неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки. Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького», – йдеться у повідомленні.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я, додають у штабі.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про оперативну ситуацію на територію, яку контролюють.В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби дев’ять разів порушили режим тиші.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.