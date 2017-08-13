У Дніпрі взяли під відеонагляд Алею пам’яті Небесної сотні й учасників АТО. Про це повідомив радник голови облдержадміністрації, учасник АТО Іван Начовний.

Як повідомив Іван Начовний, з ініціативи волонтерів та посадовців облдержадміністрації система відеонагляду була налаштована й здана в експлуатацію. Це знадобилося після нещодавнього інциденту з плюндруванням Алеї невідомими особами.

«Сучасне обладнання, окреме незалежне розташування, можливість модернізації та масштабування, швидке переорієнтування на нові завдання», – повідомив Іван Начовний про переваги відеосистеми.

28 липня стало відомо, що на Алеї пам’яті в Дніпрі невідомі вночі зірвали й пошкодили фотографії загиблих Небесної сотні та учасників бойових дій на Донбасі. Як розповіли Радіо Свобода волонтери, невідомі планомірно знищили фотографії загиблих учасників Революції Гідності з боку «стіни», з боку облдержадміністрації, зірвали плакат з фотографіями загиблих бійців полку спецпризначення «Дніпро-1», а також аркуші з віршами, прикріплені родичами загиблих та волонтерами.

Це був перший такий інцидент за понад три роки існування алеї. Пізніше Алею пам’яті силами небайдужих людей відновили.

В обласному управлінні національної поліції поінформували, що розслідують інцидент.

Імпровізована Алея пам’яті Героїв біля Дніпропетровської облдержадміністрації була створена в квітні 2014 року силами ентузіастів, волонтерів, художників. Спершу на «стіні» пам’яті, виготовленій з металу та дощок, розмістили фотографії героїв Небесної сотні. Пізніше рідні та близькі почали прикріплювати тут портрети загиблих бійців, приносити квіти, запалювати лампадки. Поряд також силами волонтерів був встановлений пам’ятний хрест і меморіальні плити з іменами загиблих військових.