Куди подіти біткойни, у Нацбанку та Мінфіні поки не знають – ранковий ефір Радіо Свобода

Чорнозем зникає прямо з під ніг власників;

Україна опинилася серед країн, де найбільше гинуть на воді;

Що робити з біткойнами, в Нацбанку та Мінфіні поки не знають.

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії.

Відповідатимуть на запитання: голова «Аграрної партії України» Віталій Скоцик, голова «Аграрного союзу України» Геннадій Новіков, голова Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад Микола Фурсенко; голова ГО «Пляжний патруль» Артем Гальчук, керівник прес-служби ДСНС Києва Світлана Водолага; співзасновник компанії Distributed Lab Павло Кравченко, співзасновник Bitcoin Foundation Ukraine Михайло Чобанян, колишній радник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Боровик.