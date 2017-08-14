Гідрометцентр попереджає про пориви вітру 15-18 м/с у Києві

Протягом доби 14 серпня у Києві будуть пориви вітру 15-18 метрів за секунду, попереджають в Українському гідрометцентрі.

Крім того, синоптики нагадали, що 14 і 15 серпня в столиці України очікують високу (4 класу) пожежну небезпеку.

Напередодні в гідрометцентрі повідомляли, що 14 серпня у південних, центральних і північних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, а на решті території – без опадів. У Києві вдень прогнозували послаблення спеки до 25-27 градусів тепла і місцями можливий короткочасний дощ.