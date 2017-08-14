Число загиблих внаслідок нападу в Буркіна-Фасо зросло до 18

Уряд Буркіна-Фасо повідомляє про зростання до 18 кількості загиблих внаслідок нападу на популярний серед іноземців турецький ресторан у столиці цієї західноафриканської країни. Ще близько 20 людей поранені.

За повідомленням уряду від 14 серпня, сили безпеки вбили щонайменше двох нападників.

Влада Буркіна-Фасо повідомляє, що загиблі мають різне громадянство, щонайменше один із загиблих – француз, ще один – громадянин Туреччини.

Відповідальності за напад, який почався в Уагадугу пізно ввечері 13 серпня і закінчився рано-вранці 14 серпня, поки що не взяло жодне з угруповань.

Як повідомляють очевидці, щонайменше троє озброєних людей під’їхали до ресторану на автомобілі і відкрили вогонь по відвідувачах, які сиділи за столиками на вулиці. На місце прибули поліцейські і військові.

У січні 2016 року на цій же вулиці в Уагадугу, в іншому кафе і готелі були захоплені в заручники 170 людей. 30 із них загинули. Відповідальність за напад взяла на себе «Аль-Каїда».

Одна з найбідніших країн світу Буркіна-Фасо на півночі межує з Малі, де довгий час триває боротьба сил безпеки з ісламістськими бойовиками.