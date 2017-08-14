У НАЗК кажуть, що декларацію Порошенка розглянуть на одному з найближчих засідань

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) планують розглянути питання перевірки декларації президента Петра Порошенка найближчим часом. Про це заявив заступник керівника першого відділу департаменту фінансового контролю НАЗК Аркадій Сесемко.

За його словами, питання про розгляд результатів перевірки щорічної декларації президента може відбутися на одному з наступних засідань, вони заплановані на 17 і 18 серпня.

У свою чергу, як повідомив керівник апарату НАЗК Ігор Ткаченко, агентство перевірило 339 електронних декларацій чиновників у повному обсязі.

«У нас на сьогодні 339 перевірок декларацій. Повних перевірок! Трохи більше 6 тисяч – перевірки кандидатів на посади, у різних державних органах. Це часткові перевірки декларацій. 4 перевірки – направлені до правоохоронних органів за підслідністю. Щотижня ми до 100 проектів рішень готуємо на розгляд НАЗК. Скажіть, яку ще ефективність можна показати в умовах, коли кожне рішення ухвалюється колегіально?», – сказав він.

За словами Ткаченка, невідповідності виявлені в деклараціях значної частини членів уряду, але всі вони не підпадають під кримінальну чи адміністративну відповідальність, бо не перевищують гранично допустимі суми невідповідності.

У квітні у НАЗК повідомили про перевірки декларацій, поданих президентом України та іншими високопосадовцями держави.

30 жовтня минулого року Порошенко подав свою електронну декларацію, він задекларував понад 26 мільйонів доларів (кошти на банківському рахунку). Він задекларував права власності у понад 100 компаніях в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 гривень та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 гривень.

Крім того, Порошенко задекларував будинок, площею 1331 квадратний метр у селищі Козин під Києвом. Вартість цього будинку на дату придбання 30 мільйонів гривень. Також в Козині Порошенко задекларував ще 3 земельні ділянки, одну з яких він орендує. У Києві президент задекларував 3 земельні ділянки, 2 квартири, площею 134 і 82 квадратних метрів.

Після того Порошенко кілька разів вносив зміни до декларації – додатково декларував дохід у вигляді відсотків від вкладу в «Міжнародному інвестиційному банку» (МІБ).

Журналісти програми «Схеми» у жовтні минулого року оприлюднили розслідування, в якому показали іспанські маєтки, що через фірми належать президенту України Петру Порошенку і двом його близьким соратникам – Ігореві Кононенку й Олегу Гладковському. Усі посадовці не зазначили це закордонне майно у своїх е-деклараціях у розділі «нерухомість», вказавши лише фірми, на які воно оформлене.

Це викликало значний резонанс та дискусії, адже одразу після виходу сюжету в НАЗК змінили думку щодо необхідності декларування такого майна.

Також попри те, що у НАЗК говорили про готовність здійснювати перевірку інформації, оприлюдненої в ЗМІ, згодом службовці зазначили, що перевірять незадекларовану віллу президента тоді, коли вирішать самі. Таку відповідь отримав на депутатський запит Сергій Лещенко.