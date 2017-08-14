«Укргазвидобування» заявляє про обшуки і вилучення документів у компанії

Співробітники Генпрокуратури і СБУ проводять обшуки і вилучення документів у компанії «Укргазвидобування».

Як повідомляє прес-служба компанії, слідчі дії проводяться за ухвалою суду, згідно з якою вилученню підлягають первинні фінансово-господарські документи пов’язанні з відносинами «Укргазвидобування» і компаніями «Tacrom Services S.R.L» (Румунія), «Бєлоруснєфть» (Республіка Білорусь), ці документи стосуються проведення у 2016-2017 роках гідророзриву пластів і капітального ремонту свердловин: інженерні звіти, плани робіт, проекти розробки родовищ.

В «Укргазвидобуванні» наголошують, що вилучення важливої для технологічного процесу документації і масові виклики на допити можуть дестабілізувати роботу компанії, що негативно вплине на виконання урядової програми зі збільшення видобутку природного газу.

Наразі силовики не коментують цих слідчих дій.

У липні правоохоронці проводили обшуки в «Укргазвидобуванні». У Генпрокуратурі тоді повідомили, що обшуки провели в рамках кримінального провадження за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За версією слідства, службові особи «Укргазвидобування», за попередньою змовою зі службовими особами іноземних компаній, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом завищення вартості робіт з гідророзриву пластів, які проводяться на території Полтавської та Харківської областей, упродовж 2016–2017 років заволоділи коштами в особливо великих розмірах.

Генпрокуратура встановила, що в 2016 році компанія «Укргазвидобування» провела 4 тендери щодо проведення робіт із гідророзривів пластів на свердловинах, які перебувають на балансі українського підприємства, умови тендерів – проведення 100 операцій гідророзривів пласта загальною вартістю близько 400 мільйонів гривень.

«Укргазвидобування» – основна компанія з видобування природного газу i газового конденсату в Україні, 100-відсоткове дочірнє підприємство компанії «Нафтогаз України».