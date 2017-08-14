В «Укравтодорі» планують будівництво двох платних доріг, але потрібні законодавчі зміни – радник

Компанія «Укравтодор» планує будівництво на умовах концесії автодороги Київ-Біла Церква та дороги від Львова до кордону із Польщею. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.

За його словами, зараз підготовлений законопроект про внесення змін до закону про будівництво доріг на умовах концесії, після ухвалення документа «Укравтодор» зможе офіційно розпочати переговори з потенційними компаніями-концесіонерами на будівництво цих доріг.

«Мова йде не про ремонт чи реконструкцію існуючих доріг, а саме про будівництво нових доріг. При цьому, нинішні дороги на цих напрямках будуть виконувати роль безплатних альтернатив, яких вимагає закон. Вартість таких проектів доволі велика. Якщо говорити про дорогу Київ – Біла Церква, то без питання викупу землі під цей проект, вартість будівництва складає близько 300 мільйонів доларів. В районі Білої Церкви ми маємо трафік середньодобовий 20 тисяч автомобілів, а в районі Києва – 44 тисячі автомобілів», – сказав Кава.

Він зазначає, що вкладені кошти інвестор зможе окупити за рахунок запровадження плати за проїзд, вартість проїзду буде визначати інвестор проекту.

«Компанія концесіонер, яка побудує дорогу, буде її експлуатувати протягом 25 років. Після завершення терміну дії договору про концесію, дорога буде передана в державну власність. А протягом цих 25 років інвестор буде повертати вкладені у будівництво кошти», – каже радник голови «Укравтодору».

Як зазначає Олександр Кава, є компанії, які попередньо виявили свою зацікавленість, це міжнародні інвестори, які реалізували проекти будівництва, експлуатації концесійних доріг в країнах Західної та Східної Європи.

Кава переконаний, що для держави вигодою від такого проекту є те, що з’являється дорога, на яку не витрачаються бюджетні кошти і яка врешті залишається у її власності, а для інвестора – отримання прибутку за ці 25 років.

У листопаді 2016 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає створення Державного дорожнього фонду України. Серед іншого, документ передбачає, що акцизний податок з виробленого в Україні пального, з ввезеного в Україну пального та ввізне мито на нафтопродукти, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у 2018 році у розмірі 50 відсотків, у 2019 році – у розмірі 75 відсотків.

Закон запроваджує розподіл коштів Фонду таким чином: 60% – на фінансування будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, на утримання доріг. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.