За добу до Дніпра евакуювали двох поранених бійців у вкрай важкому стані

За добу до Дніпра військовою авіацією були евакуйовані двоє поранених бійців АТО. Про це у понеділок повідомив головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його даними, зокрема, 32-річного Костянтина, який був доправлений у неділю вдень і перебував у вкрай важкому стані, оперували всю ніч.

«Його доправили вчора вдень. Поранення – вкрай важкі, легені, печінка – наскрізь, шлунок – наскрізь, підшлункова залоза – розбита. Наші хірурги і реаніматологи після визначення кровотечі взяли терміново його на операцію. По суті цілу ніч рятували йому життя, переливаючи кров і здійснюючи складне оперативне втручання. Зараз є позитивна динаміка, починає розуміти, починає спілкуватись…», – зазначив Риженко.

Як поінформував Сергій Риженко, у понеділок вранці до лікарні доправили ще одного важкопораненого бійця. За інформацією лікарів, у нього також численні поранення ніг та живота, отримані внаслідок розриву снаряда, стан вкрай важкий.

«У нього виявили два тромби, щоб врятувати кінцівки, екстрено взяли на операцію. Ми намагаємось врятувати ноги, у нього вкрай складна ситуація. Заради цього наші судинні лікарі відклали всі заплановані операції», – сказав головний лікар.

За даними Риженка, загалом за минулий тиждень очолюваний нимлікувальний заклад у Дніпрі прийняв із зони бойових дій на Донбасі 12 людей з пораненнями та бойовими травмами, поранення в основному важкі, двоє з бійців перебувають у вкрай важкому стані.

13 серпня в зоні бойових дій на Донбасі були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках, найбільше обстрілів було на донецькому напрямку, в районі Авдіївської промзони.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що ввечері 13 серпня основними «гарячими точками» на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.