Гройсман пообіцяв спецпредставникові Німеччини продовжити децентралізацію

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд України в рамках докорінного реформування держави продовжить розпочату три роки тому реформу щодо децентралізації, реформу державного управління, передусім оновлення кадрового складу органів влади, і спиратиметься в цих процесах на підтримку міжнародних партнерів – зокрема уряду Німеччини.

Як повідомила пресова служба Кабміну, про це прем’єр сказав під час зустрічі в Києві зі спеціальним посланцем уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації Ґеорґом Мільбрадтом, який був призначений на прохання української влади як один із радників у проведенні реформ.

За словами Гройсмана, в контексті цих реформ – децентралізації влади і формування нової державної служби – підтримка партнерів, передусім уряду Німеччини, «доречна і цінна».

Те, що, відповідно до рішення уряду Німеччини, був направлений спеціальний посланник із питань реформ, «має для нас велике значення», сказав Володимир Гройсман.

Днями стало відомо, що уряд Німеччини відреагував на звернення президента України Петра Порошенка до країн «Групи семи» і надіслав до Києва радника – професор Ґеорґ Мільбрадт, колишній прем’єр-міністр німецької землі Саксонії, впродовж року консультуватиме Україну щодо децентралізації і реформи управління.