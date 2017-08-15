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15 Серпень 2017, Київ 06:42
Новини | Політика

Американська зброя вгамує Путіна? (Ранковий ефір Радіо Свобода)

Куди партії поділи державні гроші? Без обмежень швидкості за З00 мільйонів доларів? Американська зброя вгамує Путіна?

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: голова Комітету виборців України Олексій Кошель і експерт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос» Сергій Адаменко; колишній заступник міністра транспорту Василь Шевченко і директор «Державного дорожнього науково-дослідного інституту» Василь Нагайчук; колишній начальник Генштабу ЗСУ, генерал-полковник Анатолій Лопата і заступник міністра оборони України, адмірал Ігор Кабаненко.

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