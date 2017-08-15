Комітет захисту журналістів засуджує «переслідування журналістів в Україні»

Базована у Нью-Йорку міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (КЗЖ) виступила 14 серпня із заявою, в якій засуджує «переслідування журналістів в Україні» і закликає владу «забезпечити умови для вільної та незалежної професійної діяльності журналістів». Ця заява з’явилася після того, як СБУ здійснила черговий обшук у інтернет-виданні «Страна.ua», а депутат Верховної Ради Дмитро Тимчук розкритикував реакцію голови Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергія Томіленка за реакцію на цей обшук.

«На наступний день після обшуків депутат Дмитро Тимчук звинуватив Сергія Томіленка в підтримці антиукраїнської діяльності після того, як голова НСЖУ піддав критиці обшуки. Сергій Томіленко сказав «Комітету захисту журналістів», що відтоді став отримувати повідомлення з погрозами в соціальних мережах», – ідеться в заяві КЗЖ.

«Українська влада має припинити переслідування «Страна.ua», відкинути всі звинувачення проти (головного редактора цього видання – ред.) Ігоря Гужви і припинити заохочувати вороже ставлення до преси», – сказала координатор «Комітету захисту журналістів» Ніна Огнянова.

Депутат Тимчук 9 серпня заявив про вихід із НСЖУ, членом якої був 17 років, оскільки, на його думку, «нинішнє керівництво НСЖУ в особі Сергія Томіленка, беручи на себе відповідальність говорити від імені всіх членів НСЖУ, по суті посилено практикує подвійні стандарти, граючи проти інформаційної безпеки України».

15 серпня Тимчук оприлюднив нове повідомлення у Facebook, у якому твердить, що «проблеми в нинішній НСЖУ не тільки в незрозумілій «інформаційній політиці» тих, хто нині очолює... але і в діяннях, які вельми скидаються на економічні махінації». Тимчук пообіцяв реагувати «як депутат», «звертаючись до відповідних держструктур».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко 9 серпня заявив про стурбованість черговим обшуком у редакції інтернет-видання «Страна.ua», який, на його думку, «свідчить про вибірковий підхід влади».

Зранку 9 серпня головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва повідомив, що в редакції та за місцем проживання журналістів відбуваються обшуки.

Печерський районний суд Києва 1 серпня задовольнив клопотання слідчого Служби безпеки, у якому той просив тимчасовий доступ до комп’ютера Міністерства оборони, звідки, ймовірно, завантажили інформацію на флешку керівника видання «Страна.UA» Ігоря Гужви. За даними СБУ, викладеними у клопотанні, частина документів, які виявили на флешці Гужви, зберігалась на комп’ютері, який перебуває у володінні Міністерства оборони.