Керівник «Антонова» Коцюба йде у відставку – «Укроборонпром»

Президент держпідприємства «Антонов» Олександр Коцюба йде у відставку. Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром», до складу якого входить держпідприємство.

Як повідомляє прес-служба концерну, Коцюба вирішив залишити свою посаду, змінити сферу діяльності і повернутися в приватний бізнес.

В «Укроборонпромі» дякують Коцюбі «за плідну роботу на чолі провідного українського авіабудівного підприємства».

«Олександр Коцюба активно розвивав підприємство, працював над реформуванням його підрозділів згідно міжнародних норм і показав себе як успішний менеджер», – додають в прес-службі «Укроборонпрому».

Напередодні журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») повідомили, що Олександр Коцюба у 2016 році отримував від держпідприємства «Антонов» близько 14 тисяч гривень (500 доларів) на добу у відрядженні. За даними журналістів, чиновник задекларував 1 мільйон 408 тисяч 293 гривень як дохід від перерахування добових, у 2016 році він провів за кордоном близько ста днів. У цю суму не входять витрати на перельоти та на готелі, які покривались окремо, зазначають журналісти.

У відповіді на інформаційний запит Коцюба пояснив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором – так і сформувалася значна сума.

Під час особистого спілкування із журналістами Олександр Коцюба зазначив, що витрачав кошти «на виконання функцій і повноважень керівника», але відмовився пояснювати, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства.

Таким чином, сума, отримана керівником «Антонова» протягом року як добові, більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.