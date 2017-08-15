Марія Шарапова отримала запрошення на Відкритий чемпіонат США з тенісу

Російська тенісистка Марія Шарапова отримала так званий wild card – запрошення в основну сітку Відкритого чемпіонату США з тенісу. Як повідомляється на сайті турніру, спортсменка стала одним із восьми гравців, які отримали wild card.

Це буде першою появою Шарапової на турнірі серії «Великого шолома» після дискваліфікації.

Шарапова повернулася у великий спорт у кінці квітня після 15-місячної перерви. У березні минулого року тенісистка оголосила, що в її допінг-тесті, взятому в січні, були виявлені сліди мельдонію. За словами Шарапової, вона не знала про те, що з січня 2016 року він був внесений до списку заборонених препаратів. У травні того ж року Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала Шарапову на два роки.

Шарапова вигравала Відкритий чемпіонат США з тенісу в 2006 році. Всього в її активі п’ять перемог на турнірах серії «Великого шолома».