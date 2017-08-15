Проти посадовців мерії Дніпра відкрили справу щодо закупівлі путівок для дітей учасників АТО

У Дніпрі відкрили провадження проти посадовців міськради за підозрою в недбалості під час проведення тендерних торгів на закупівлю путівок до дитячих таборів для дітей учасників бойових дій на сході України, повідомляє прокуратура області.

За даними відомства, провадження відкрите за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.

За інформацією прокуратури, тендер на послуги дитячих таборів проводив департамент соціальної політики Дніпровської міськради, із закладом-переможцем уклали договір на оздоровлення 500 дітей. Однак заклад не мав дозволу санітарно-епідеміологічної станції на початок роботи в новому сезоні.

Посадовців мерії підозрюють в тому, що, не переконавшись у готовності закладу, вони відправили туди півтисячі дітей. Пізніше, наприкінці липня, 30 із них отруїлися і потрапили до лікарні.

Тим часом, один із тимчасово відсторонених через цей інцидент посадовців міськради, начальник управління з питань АТО Дніпровської міської ради Сергій Звірко заявив, що департамент соцзабезпечення мерії провів тендер на путівки для 500 дітей на загальну суму 3 мільйони гривень. У тендері взяло участь дві оздоровчі установи Бердянська, які надали повні пакети документів, одна з них виграла. Вартість однієї путівки склала 6 тисяч 69 гривень. Ніяких порушень в момент укладання договору не було, перед заїздом дітей санаторій перевіряли представники міськради, запевнив посадовець.

20 липня стало відомо, що в Бердянську Запорізької області близько 30 дітей, що перебували у санаторії, захворіли на кишкову інфекцію. Перші скарги на здоров’я відпочивальників надійшли до медиків напередодні. Близько 30 шпиталізували до лікарні на обстеження.

Усього на відпочинку в таборі перебувала 261 дитина з Дніпропетровщини і Вільнянського району Запорізької області.

23 липня міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що через ситуацію з дітьми учасників бойових дій на Донбасі у санаторії «Лазурний» в Бердянську відсторонили від роботи двох посадовців міськради.