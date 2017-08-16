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16 Серпень 2017, Київ 06:46
Новини | Політика

Кремль боїться, тому кидає кримчан за ґрати – Ранковий ефір Радіо Свобода

Українці не хочуть віддавати кредити проблемним банкам. Чи знають підприємці, що вести бізнес в України стало легше? Кремль боїться, тому кидає кримчан за ґрати. На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії.

Відповідатимуть на запитання: голова правління «Правекс-Банку» Тарас Кириченко і банкір Сергій Фурса; директор «Інституту соціально-економічно трансформації» Ілля Несходовський та партнер аналітичного центру EasyBusiness Дмитро Ливч; речниця МЗС України Мар'яна Беца і координатор кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

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