Податковий борг «Укрнафти» у червні склав 13,2 мільярди гривень – компанія

Борг «Укрнафти» перед бюджетом станом на кінець червня склав 13,2 мільярди гривень, повідомила прес-служба компанії 16 серпня.

««Укрнафта» продовжує нарощувати податкові відрахування до бюджетів усіх рівнів. У період з січня по липень 2017 року компанія погасила податкові платежі на суму 6,5 мільярди гривень, що на 2,4 мільярди гривень вище, ніж за аналогічний період минулого року. За липень компанія перерахувала до бюджету 816,3 мільйони. Компанія продовжує в повному обсязі виконувати поточні податкові зобов'язання, при цьому сума «історичної» податкової заборгованості не змінилася з початку року», – заявляють у компанії.

Як повідомляла у червні «Економічна правда», посилаючись на дані Державної фіскальної служби, борг «Укрнафти» зростає і вже досягнув на той момент 12,9 мільярда гривень.

«Левова частка – це заборгованість по рентних платежах. Її сума – 11 мільярдів гривень», – сказав виданню голова офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов.

У серпні, за даними видання Oil news, борг підприємства становить 13,2 мільярда.

Одним із акціонерів ПАТ «Укрнафта» є НАК «Нафтогаз України», що володіє пакетом акцій у розмірі 50 відсотків плюс одна акція його статутного капіталу. Другим за величиною акціонером ПАТ є структури, пов’язані з бізнесменом Ігорем Коломойський.