Іран назвав «упередженим» звіт США про свободу віросповідання у світі

Іран назвав звіт Державного департаменту США про свободу віросповідання у світі, в якому є критика Тегерана, «нереалістичним, безпідставним і упередженим».

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Бархам Гасемі заявив, що звіт переслідував «лише певні політичні цілі».

Гасемі наголосив, що США мають зосередитися на власній ситуації, і додав, що серед американських політиків «релігійна і расова дискримінація, ісламофобія і ксенофобія є поширеним і частим явищем».

Як заявив речник МЗС Ірану, мусульмани у США щодня стикаються з «насильницькими і дискримінаційними діями з боку державних органів».

У щорічному звіті, оприлюдненому 15 серпня, Держдепартамент розкритикував іранський уряд за арешти і переслідування бахаїстів, християн, мусульман сунітів й інших релігійних меншин.

У доповіді також критикують Іран за просування заперечення Голокосту.