СММ ОБСЄ закликає сторони конфлікту на Донбасі провести розмінування

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликає сторони конфлікту на Донбасі провести розмінування.

Як повідомляє місія на своїй сторінці в Facebook, вже зараз можна очистити від мін і невибухлих боєприпасів райони та маршрути, якими цивільне населення користується найчастіше.

«Нещодавно спостерігачам СММ тричі вдалося здійснити патрулювання дорогою Дебальцеве-Світлодарськ. Цьому передували масштабні роботи з розмінування, які провели сторони, що є черговим свідченням того, що за наявності волі – все можливо», – йдеться у повідомленні.

У СММ ОБСЄ наголошують, що за вилучення мін відповідають саме сторони конфлікту.

«Цю домовленість закріплено пунктом 6 Мінського меморандуму і рішенням Тристоронньої контактної групи щодо протимінної діяльності від 3 березня 2016 року. Підписанти Мінських домовленостей погодилися з тим, що координацію та сприяння проведенню розмінування здійснюватиме Спільний центр із контролю та координації», – додають спостерігачі.

Повідомлення про травмування чи загибель людей внаслідок підриву на вибухових пристроях у зоні конфлікту на сході України з’являються регулярно. Розмінування території Донбасу є, серед іншого, предметом переговорів у тристоронній контактній групі в Мінську.