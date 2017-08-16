Прокуратура: суд дав дозвіл на затримання фігуранта «справи 2 травня» Ільницького

Іллічівський міський суд 16 серпня надав дозвіл на затримання фігуранта «справи 2 травня» Владислава Ільницького, якого напередодні депортували з Росії.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, також суд задовольнив клопотання про оголошення його у розшук.

«До матеріалів справи суд долучив відповідь прикордонної служби щодо відсутності інформації про офіційний перетин цим обвинуваченим державного кордону», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також додають, що суд вирішив виділити в окреме провадження та зупинити судовий розгляд стосовно обвинуваченого до його розшуку, а щодо інших обвинувачених у «справі 2 травня» триває судовий розгляд.

Вранці 12 серпня в російському аеропорту «Домодедово» затримали одного з фігурантів «справи 2 травня», Владислава Ільницького. Чорноморський міський суд Одеської області, де розглядається справа, відклав засідання на 2 дні для перевірки обставин затримання.

За даними російського політолога, керівника «Центру євразійських досліджень» Володимира Корнілова, Ільницького після того, як добу протримали в «Домодєдові», вже депортували до «третьої країни», з якої той прибув літаком до Росії. За словами Корнілова, ця неназвана країна (а це майже напевно Білорусь) «його запросто передасть на розправу» до України.

Чорноморський міський суд Одеси розглядає справу «2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати справу «2 травня».

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 осіб отримали поранення.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.