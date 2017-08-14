Ще один фігурант справи про заворушення в Одесі 2 травня 2014 року опинився в Росії

Судовий розгляд справи про масові заворушення і загибель людей 2 травня 2014 року в Одесі перенесли через втечу одного з фігурантів-активістів «антимайдану». Тим часом патріотично налаштовані активісти побоюються, що в суді їх зроблять такими ж винуватими в масових заворушеннях, як і проросійських. Незалежні розслідувачі «2 травня» говорять, що суд щодо одного з епізодів наближується до завершення, але доказова база виглядає дуже хиткою – прокуратурі не дозволили використати матеріали з інших епізодів кримінальної справи.

Судове засідання щодо подій 2 травня 2014 року на Грецькій площі перенесли на 16 серпня. Вранці 14 серпня в російському аеропорту «Домодедово» затримали одного з фігурантів справи, Владислава Ільницького. Чорноморський міський суд Одесьскої області, де розглядається справа, відклав засідання на 2 дні для перевірки обставин затримання, каже заступник керівника одеської «Самооборони» Віталій Кожухар.

На засідання суду він приїхав, щоб «нагадати суддям, кого вони судять», каже Кожухар. Активіст, який брав безпосередню участь у подіях 2 травня з українського боку, вважає, що суд може виправдати деяких проросійських активістів, або навіть притягнути до відповідальності проукраїнських, наголосив він у коментарі Радіо Свобода.

«Суд зараз виводить справу в площину громадського протистояння, ось в чому справа. Я не пам’ятаю точного номеру, але там йдеться про масові заворушення. А якщо є масові заворушення, то з обох боків є винуваті. Тому що невідомо – чи там з цього боку кинули, чи з іншого боку. Тут немає питання захисту держави», – говорить Кожухар. На його думку, в справі мало би йтись про 110-ту статтю про порушення цілісності держави, яка зникла з обвинувачення дуже швидко.

Кожухар входить у групу громадських організацій, якій прокуратура регулярно доповідає про перебіг слідства. На його думку, суддя реагує на клопотання захисту більш охоче, ніж на клопотання обвинувачення, і він вважає можливим виправдання активістів «антимайдану». Це тільки перший епізод справи 2 травня. На черзі інший – про події поблизу Будинку профспілок, де від пожежі загинуло близько 40 проросійських активістів.

Активіста «антимайдану» затримали в московському аеропорті

Владислав Ільницький, через втечу якого суд перенесли, зараз все ще перебуває в московському аеропорті «Домодедово», розповів Радіо Свобода Артем Бузіла. З весни 2016 року Бузіла і сам переїхав до Росії – після того, як відбув покарання за спробу організувати «Народну раду Бессарабії». Справою тоді займалась Служба безпеки України.

«Зараз Владислав Ільницький перебуває в аеропорту «Домодедово», можливо в ізоляторі. Чому його затримали – поки не знаю. Причин може бути багато – і заборона на в’їзд, і запит від українських правоохоронців. Він не перебував під запобіжним заходом – домашній арешт в нього закінчився в серпні 2015 року і його не продовжували», – заявив Бузіла.

Прокуратурі залишили доволі хиткі докази

Активіст Тетяна Герасимова є координатором незалежної групи з розслідування подій 2 травня. Вона каже, що той епізод, який розглядається в Чорноморському міському суді, за її враженнями, рухається до завершення. Свідків і доказів майже не залишилося.

Нещодавно суд відмовив прокуратурі в клопотанні про використання як доказів матеріалів інших епізодів подій 2 травня. Тому сьогодні доказова база виглядає доволі слабко, каже Герасимова – по цьому епізоду доказів недостатньо, а зібрані вони іноді із порушенням процедури. Головна робота слідчих розпочалась вже після листопада 2014 року, але це вже матеріали іншого епізоду кримінальної справи. Що ж до можливої втечі Ільницького, вона не повинна вплинути на розгляд справи, зауважує активістка. Подібні випадки в цій справі вже були – колись по епізоду проходили 22 обвинувачених.

«Сьогодні там 20 людей. А якщо встановлять, що Ільницький дійсно поїхав у Росію, то я можу припустити, що дії суду будуть наступні: епізод виділять в окрему справу і далі судова справа продовжиться щодо 19 осіб. Так вже було – ще коли розглядали в Маліновському суді, то було 22 обвинувачених. Один втік у Крим, інший – вже не пам’ятаю, куди. Їх відокремили і суд продовжився стосовно 20 людей», – говорить Герасимова.

Чорноморський міський суд Одеси розглядає справу «2 травня» з червня 2017 року. Починаючи з осені 2014 року, справу слухали в трьох одеських районних судах. Проте через різні причини, зокрема, відводи, відпустки, лікарняні і процедурні особливості, в Одесі не залишилося суддів, які б могли розглядати справу «2 травня».