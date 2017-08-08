МВС: Яровий надасть всю необхідну Генпрокуратурі інформацію

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий надасть Генеральній прокуратурі необхідну інформацію у справі про масові заворушення в Одесі 2 травня і захоплення будівлі Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області.

«Сергій Яровий, як і всі посадові особи МВС, постійно брав, бере і братиме участь у процесуальних заходах та слідчих діях ГПУ при дотриманні всіх вимог Кримінального процесуального кодексу», – йдеться у повідомленні МВС України на сторінці у Facebook.

У МВС додали, що Яровий обов’язково надасть всі відомості, необхідні слідчим ГПУ для розслідування.

Раніше генеральна прокуратура опублікувала повістку на допит Сергія Ярового як свідка у справі про масові заворушення, співучасть, службову недбалість, зловживання владою та залишення у небезпеці.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинули 48 людей, також близько 200 осіб отримали поранення.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.

26 липня в МВС повідомили також про затримання колишнього першого заступника ГУ ДСНС України в Одеській області Руслана Великого, що перебував у розшуку із 2016-го.