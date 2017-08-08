Генпрокуратура викликала на допит заступника Авакова щодо «справи 2 травня» в Одесі

Генеральна прокуратура опублікувала повістку на допит заступника міністра внутрішніх справ генерал-полковника Сергія Ярового у якості свідка у справі про масові заворушення, співучасть, службову недбалість, зловживання владою та залишення у небезпеці.

«Громадянин Яровий Сергій Анатолійович, який станом на 02.05.2014 перебував на посаді заступника Міністра внутрішніх справ України … викликається на 11 год 00 хв 08 серпня 2017 року до старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України … для проведення допиту в якості свідка у кримінальному провадженні … від 02.05.2014», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Українська правда», йдеться про провадження за фактами неналежного виконання службових обов'язків службовими особами ГУ МВС України в Одеській області під час масових заворушень у м. Одесі 2 травня 2014 та захоплення 4 травня 2014 будівлі Одеського міського управління ГУ МВС України в Одеській області, а також перевищення службових повноважень службовими особами ГУ МВС України в Одеській області, внаслідок чого з ізолятора тимчасового тримання 04.05.2014 незаконно звільнено 63 особи, з числа учасників масових заворушень.

Загалом 2 травня 2014 року під час сутичок у центрі Одеси загинуло 48 людей, також близько 200 осіб отримали поранення.

Станом на 28 квітня цього року в організації сутичок українських і проросійських активістів зі стріляниною, що сталися на Грецькій площі Одеси 2 травня 2014 року і призвели до загибелі шістьох людей, обвинувачуються понад 20 «антимайданівців». П’ять фігурантів справи перебувають під вартою. Це – Сергій Долженков, Сергій Корчинський, Владислав Романюк та громадяни Росії Євген Мефьодов і Максим Сакаулов. Їхню справу розглядає Малиновський районний суд Одеси.

26 липня в МВС повідомили також про затримання колишнього першого заступника ГУ ДСНС України в Одеській області Руслана Великого, що перебував у розшуку із 2016-го.