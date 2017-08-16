ДФС: податківці проводять обшуки на спиртзаводах у 15 областях України

Податкова міліція проводить обшуки на спиртзаводах у 15 областях України. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на першого заступника голови відомства Сергій Білан.

«Проводиться низка обшуків на території заводів – виробників алкогольних напоїв практично по всій території України. Понад 300 співробітників податкової міліції проводять обшуки на заводах – виробниках алкоголю у 15 областях: у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях», – написав Білан на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, обшуки проводяться за результатами аналізу криміногенної ситуації у сфері виробництва й обігу алкогольних напоїв та з метою перевірки інформації про «невраховане виробництво» цієї продукції на легальних заводах.

Він додав, що обшуки на лікеро-горілчаних заводах є «усуненням причин, а не наслідків незаконного обігу алкогольних напоїв».

За словами посадовця, обшуки проводяться на підставі постанов суду в рамках розслідування кримінального провадження за статтею «незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищує як гуртову, так і роздрібну ціну на окремі алкогольні напої. В уряді повідомили, що роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби планують збільшити на 14,0-19,41%; віскі, ром та джин – на 6,5-6,6%; коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%; вина з додаванням спирту, ігристі – на 7,1-13,3%. Таким чином Кабмін має намір боротись із контрафактом.