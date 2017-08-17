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17 Серпень 2017, Київ 12:53
Новини | Події

Напад зі зброєю у Києві: в потерпілого два вогнепальні поранення, поліція заявляє про спробу грабунку

Напад зі зброєю у Києві: в потерпілого два вогнепальні поранення, поліція заявляє про спробу грабунку

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Зоологічній, у четвер вранці невідомий стріляв у чоловіка, в результаті чого той був госпіталізований із двома вогнепальними пораненнями. Як повідомили у прес-службі Нацполіції, зловмисник, який скоїв напад з метою пограбування, зник з місця події.

«Правоохоронці розшукують зловмисника, який, зі слів свідків, разом зі спільником зник із місця чорним автомобілем», – йдеться в повідомленні поліції на сторінці у Facebook.

Правоохоронці повідомили, що потерпілим є 28-річний підприємець, якого, за словами свідків, нападник зі своїм спільником намагався відібрати сумку з грошима.

За попередніми даними, зловмисники втекли з місця події на чорному автомобілі. Оголошено план «Перехоплення».

Поліція оглядає місце події, спілкується зі свідками та очевидцями, щоб встановити обставини злочину

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