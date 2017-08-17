«Ру-Центр»: російський домен неонацистського сайту заблокували після листа Роскомнадзора

Російський веб-хостинг-провайдер заявив, що заблокував російський домен неонацистського сайту Daily Stormer після того як урядовий регулятор зобов’язав його переглянути «екстремістський зміст» сайту.

Компанія «Ру-Центр», приватний реєстратор доменів у Москві, повідомила Радіо Свобода 17 серпня, що отримала офіційний лист від Роскомнадзора із проханням компанії розглянути можливість призупинення дії домену Dailystormer.ru.

Сьогодні стало відомо, що американський неонацистський веб-сайт знову став недоступним в інтернеті після короткочасної повторної появи під російським доменним іменем.

The Daily Stormer втратив контроль над доменом Dailystormer.com раніше цього тижня після того, як Google і GoDaddy відмовилися від його обслуговування.

Два реєстратора доменів таким чином відповіли на кампанію в соціальних мережах проти веб-сайту, яка почалася після загибелі жінки в результаті сутичок прихильників переваги білої раси в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, та їх супротивників. Сайт став недоступним 15 серпня, але до ранку 16 серпня Daily Stormer повернувся в інтернет з російським доменем Dailystormer.ru. Чому веб-сайт був недоступний під цим доменним іменем наприкінці дня 16 серпня невідомо.

16 серпня соцмережі Twitter і Facebook повідомили, що заблокували акаунти і видалили сайти, пов’язані з Daily Stormer, що сприяв в організації мітингу в Шарлоттсвіллі, в результаті якого загинула 32-річна Хізер Хейєр і 19 людей були поранені. Це, зокрема, сталося тоді, коли людина на машині врізалася в групу людей, які протестували проти маршу ультраправих в Шарлоттсвіллі 12 серпня. Чоловікові було висунуто звинувачення у вбивстві.