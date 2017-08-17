КМДА: у Києві 18-22 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У Київській міській державній адміністрації попереджають, що 18-22 серпня в Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру, завтра, 18 серпня, буде невелика хмарність, без опадів, температура вдень 31-33 градуси тепла.

19-20 серпня також буде малохмарно, без опадів, температура вдень 29-34°.

У КМДА закликають максимально обережно поводитися з вогнем, особливо у лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.