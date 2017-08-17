Лутковська просить Москалькову повідомити про місце тримання під вартою Лимешка

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить уповноваженого з прав людини в Росії Тетяну Москалькову повідомити про місце тримання під вартою затриманого в анексованому Криму українця Геннадія Лимешка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби омбудсмена в Facebook.

Відповідно до повідомлення, у листі Лутковська просить Москалькову повідомити про місце утримування Лимешка під вартою, дати доручення перевірити дотримання його процесуальних прав, зокрема права на захист, і за потреби – посприяти в наданні йому медичної допомоги, а також проведенню ефективного розслідування факту можливого застосування до нього катувань.

Російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованому Криму. Водночас мати затриманого Лимешка заявляє, що її син дав ФСБ свідчення під тортурами і тиском.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував 14 серпня на два місяці Геннадія Лимешка – до 13 жовтня.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в Криму і оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні цього року через службову невідповідність. В СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Росія і раніше неодноразово заявляла про затримання в Криму «українських диверсантів». Українські спецслужби такі повідомлення спростовують.