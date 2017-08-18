Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що через обстріли підтримуваних Росією бойовиків минулої доби на Донбасі двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Згідно з повідомленням, напередодні бойовики 27 разів порушили перемир’я.

«Наприкінці минулої доби інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшувалась.Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут з 18-ї години і до опівночі бойовики 5 разів били по наших позиціях з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що напередодні ввечері сепаратисти зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних жителів у селищі Зайцеве.

Майже на усі вогневі провокації бойовиків ЗСУ відповідали щільним вогнем на ураження, додали у штабі.

Бойовики з угруповання «ЛНР» звинувачують українських військових у дев’яти обстрілах за минулу добу, а в угрупованні «ДНР» поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних донецьким бойовикам територіях.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.