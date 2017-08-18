Суд переніс розгляд справи полковника Без’язикова, підозрюваного у зраді

Шевченківський районний суд Києва переніс на 1 вересня розгляд справи полковника Збройних сил України Івана Без’язикова, звільненого з полону на Донбасі і підозрюваного в державній зраді.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, представниця суду оголосила, що розгляд справи по суті переносять через те, що один із членів колегії суддів перебуває на лікарняному. При цьому в залі суду 18 серпня були присутні підозрюваний, його дружина, адвокати і прокурори, проте нікого з суддів не було.

У липні 2016 року звільнений із полону бойовиків угруповання «ДНР» полковник ЗСУ Іван Без’язиков був затриманий українськими силовиками за підозрою у співпраці з проросійськими сепаратистами. Без’язиков пробув у полоні майже два роки. За даними сторони обвинувачення, в угрупованні «ДНР» обвинувачений займався агентурною розвідкою на користь сепаратистів, носив військову форму Росії, отримував зарплату, користувався службовим авто тощо. Сторона захисту полковника називає ці звинувачення необґрунтованими. Полковникові інкримінують вчинення злочинів за частиною 1 статті 111 (державна зрада) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Без’язиков, за рішенням суду, перебуває під арештом.