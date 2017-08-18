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18 Серпень 2017, Київ 14:31
Новини | Події

ДСНС: на Дніпропетровщині горить 20 гектарів лісу

На Дніпропетровщині у Петропавлівському районі горить близько 20 гектарів лісу.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, для проведення повітряної розвідки і ліквідації пожежі залучили пожежну авіацію – два літаки АН-32, кожний заправлений по 8 тонн води.

За даними ДСНС, гасіння пожежі триває, загроз для населених пунктів немає.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджала про надзвичайну пожежну небезпеку в декількох областях упродовж 17-18 серпня.

17 серпня у Балаклійського районі Харківщини горіли 4 гектари молодого лісу.

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