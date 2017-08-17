На Харківщині горить 4 гектари молодого лісу – ДСНС

У Балаклійського районі Харківщини пожежа охопила 4 гектари, повідомляє обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«17 серпня об 11:00 поблизу села Морозівка Балаклійського району Харківської області внаслідок займання семи скирт соломи на полі фермерського господарства сталося загорання лісової підстілки та молодого лісу на площі близько 4 га поруч розташованого лісового масиву Савинського лісництва», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Триває гасіння. До ліквідації пожежі залучено 65 чоловік особового складу та 23 одиниць техніки, приведено в готовність гелікоптер Мі-8 ДСНС України та формується зведений загін, кажуть у службі.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки упродовж 17-18 серпня у Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями Херсонській, Миколаївській, Сумській областях, на решті території – окрім Закарпаття і Одещини – високий рівень.

ДСНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні переважатиме суха повітряна маса, лише вночі на заході ймовірні локальні грозові дощі. Температура повітря 30-32 градуси вище нуля. На півдні, сході та в більшості центральних областей до +35.