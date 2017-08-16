Пожежа на Донеччині знищила 10 дачних будиночків і 12 господарських споруд – ДСНС

Під час пожежі у селищі Верхнеторецькому на Донеччині згоріли 10 дачних будиночків і 12 господарчих споруд, повідомило у середу вранці обласне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними служби, повідомлення про пожежу надійшло о 12:42 15 серпня, однак подолати полум’я вдалося тільки ввечері, тому що рятувальники не могли працювати на місці через обстріли. Причини пожежі встановлюються.

Раніше 14 серпня в ДСНС повідомляли про пожежі у селі Опитне Ясинуватського району через влучання снарядів.

До 17 серпня на всій території області оголошений надзвичайний рівень пожежної небезпеки, повідомляють у службі. Окрім того, за даними Укргідрометцентру, 16-18 серпня у Харківській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, місцями Херсонській, Миколаївській, Сумській, 16 серпня і Волинській областях надзвичайна (5 класу), на решті території (крім Закарпаття та Одещини) – висока (4 класу) пожежна небезпека.