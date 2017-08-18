Суд в Криму переніс засідання по «справі 26 лютого» через неготовність прокурора – адвокат

Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя переніс судове засідання у «справі 26 лютого» на 24 серпня, оскількисторона обвинувачення не встигла підготуватися до засідання. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

«Суд знову перенесли на 24 серпня у зв’язку з тим, що прокурор не встиг уточнити обвинувальний вирок», – сказав Семедляев.

Раніше з тієї ж причини суд вже переносив засідання на тиждень.

1 серпня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів двох фігурантів «справи 26 лютого» залишив Алі Асанова і Мустафу Дегерменджі під домашнім арештом до 7 жовтня.

Під домашнім арештом Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов перебувають з 6 квітня. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і окремо – щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.