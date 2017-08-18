У Запоріжжі вшанували пам’ять жертв підриву греблі Дніпровської ГЕС

У Запоріжжі на площі Запорізькій, розташованій біля ДніпроГЕСу, провели мітинг-реквієм за загиблими внаслідок підриву НКВС у 1941 році греблі Дніпровської ГЕС. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв тих подій.

«Хочемо нагадати запорожцям про підрив греблі ДніпроГЕСу під час Другої світової війни нквдистами, нагадати містянам про те, що панування зовнішніх сил на наших землях ніколи не завершувалось чимось добрим для українців. Тому оця війна показала, як Радянський Союз не жалів своїх солдатів, так само він не жалів людей, які перебували в тилу. Під час підриву греблі загинули не лише мирні жителі, а й військові», – розповів один з організаторів акції, представник «Національного корпусу» Дмитро Тарасенко.

18 серпня 1941 року підрозділ НКВС підірвав греблю «Дніпрогесу». Про цей підрив не попередили ні населення та установи Запоріжжя, ні населення інших міст і сіл, розташованих на берегах нижче за течією Дніпра, ні командування Південного фронту, частини якого переправлялися через Дніпро.

У результаті вибуху у греблі з’явився пролом: хвиля води з великою швидкістю пройшлася плавнями Великого Лугу, у результаті чого загинули, зв різними даними, до 120 тисяч людей.

Сучасні дослідники переконані, що підстав для підриву греблі у той час не було, оскільки нацистські частини форсували Дніпро у районі Дніпропетровська та південніше Запоріжжя, а їхні основні сили прибули до Запоріжжя лише за півтора місяці.

Упродовж 40 років радянська влада намагалась приховати цей факт, офіційно заявляючи, що ДніпроГЕС знищили нацисти.