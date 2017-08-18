Азербайджан: агентство «Туран» заявило про замороження рахунків після візиту податківців

Директор азербайджанського інформаційного агентства «Туран» повідомив, що влада заморозила всі рахунки підприємства через кримінальну справу про несплату податків, яку правозахисники назвали ще одним кроком на придушення незалежних засобів інформації і критичних голосів.

Як сказав директор Мегман Алієв в інтерв’ю Радіо Азадлиґ, азербайджанській службі Радіо Свобода, рахунки агентства заморозили ще два дні тому, коли в його будівлі в середу здійснили обшуки податківці й конфіскували фінансові документи, а також перевіряли особисті речі працівників.

За його словами, це ставить під небезпеку роботу агентства, бо всі кошти, що надходять за його послуги, потрапляють під арешт.

Податкові служби почали розслідування проти агентства 7 серпня, стверджуючи, що за 2014–16 роки воно недоплатило податків на суму 37 тисяч манатів (майже 560 тисяч гривень). Керівництво агентства відкидає звинувачення і називає розслідування політично мотивованим.

Агентство «Туран» засноване у 1990 році і публікує повідомлення азербайджанською, англійською і російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами.