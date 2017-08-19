Каспаров посів восьме місце на турнірі в Сент-Луїсі

В американському Сент-Луїсі закінчився турнір зі швидких шахів. Колишній чемпіон світу з шахів, критик Кремля Гаррі Каспаров, який брав участь в офіційному професійному змаганні вперше за 12 років, посів на ньому восьме місце, набравши 16 очок за 36 партій.

Росіянин Ян Непомнящий, якому Каспаров програв, перебуває на четвертій позиції в таблиці. Перше місце зайняв шахіст з Вірменії Левон Аронян, друге поділили Хікару Накамура і Сергій Карякін, з яким Каспаров зіграв внічию.

У 2005 році Гаррі Каспаров оголосив про завершення спортивної кар’єри і присвятив себе політичній діяльності. У 2012 році він був обраний до Координаційної ради російської опозиції. Через рік Каспаров залишив Росію, побоюючись переслідування з боку влади. На даний час він залишається однією з ключових фігур російської опозиції.

13-й чемпіон світу з шахів заявляв, що пожертвує доходи від турніру в Сент-Луїсі на доброчинність. Він додав, що не має наміру повертатися в спорт.