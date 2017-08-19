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19 Серпень 2017, Київ 16:08
Новини | Політика

МЗС закликає українців дотримуватися заходів безпеки в Іспанії

Поліцейські в Барселоні після нападу на Ла Рамблі, 18 серпня 2017 року

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планують поїхати чи вже перебувають до іспанського регіону Каталонії, дотримуватися правил безпеки через нещодавні напади у Барселоні і Камбрілсі.

Громадянам України радять уникати місць масових скупчень людей, відвідування туристичних місць, дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії і мати при собі оригінали паспортних документів.

«На території Іспанії найближчим часом може бути введено 5 (найвищий) рівень терористичної загрози, що передбачатиме незаплановані перевірки документів, огляд особистих речей і транспортних засобів як громадян Іспанії, так і іноземців», – наголошують у МЗС.

Тим часом, влада Іспанії продовжує пошуки марокканського громадянина, якого вважають одним із виконавців подвійного нападу: в Барселоні і Камбрілсі.

17 серпня мікроавтобус врізався в натовп у Барселоні на знаменитому бульварі Ла Рамбла, в результаті чого загинули 13 людей і ще десятки були поранені. Поліція заявила, що шукає 22-річного Юнеса Абуяакуба, не підтвердивши при цьому повідомлення іспанських ЗМІ про те, що він був водієм, який керував фургоном і втік.

У результаті аналогічного нападу в курортному місті Камбрілс за 120 кілометрів від Барселони загинула жінка і шестеро людей були поранені, коли у ніч на 18 серпня машина врізалася в перехожих. Поліцейські заявили, що застрелили п’ятьох нападників, на яких були несправжні пояси смертників і в яких в автомобілі були ножі і сокири. Троє з підозрюваних у нападі були марокканськими громадянами.

54 людини, поранені в результаті нападів у Барселоні і Камбрілсі, перебувають у лікарнях. Із постраждалих у Барселоні 12 людей – у критичному стані. Поліція також виявила трьох інших підозрюваних, пов’язаних з нападами. Двоє з них, як вважається, загинули в результаті вибуху 16 серпня, коли намагалися виготовити вибухівку в будинку в Альканар, за 200 кілометрів на південь від Барселони.

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