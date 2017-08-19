МЗС закликає українців дотримуватися заходів безпеки в Іспанії

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планують поїхати чи вже перебувають до іспанського регіону Каталонії, дотримуватися правил безпеки через нещодавні напади у Барселоні і Камбрілсі.

Громадянам України радять уникати місць масових скупчень людей, відвідування туристичних місць, дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії і мати при собі оригінали паспортних документів.

«На території Іспанії найближчим часом може бути введено 5 (найвищий) рівень терористичної загрози, що передбачатиме незаплановані перевірки документів, огляд особистих речей і транспортних засобів як громадян Іспанії, так і іноземців», – наголошують у МЗС.

Тим часом, влада Іспанії продовжує пошуки марокканського громадянина, якого вважають одним із виконавців подвійного нападу: в Барселоні і Камбрілсі.

17 серпня мікроавтобус врізався в натовп у Барселоні на знаменитому бульварі Ла Рамбла, в результаті чого загинули 13 людей і ще десятки були поранені. Поліція заявила, що шукає 22-річного Юнеса Абуяакуба, не підтвердивши при цьому повідомлення іспанських ЗМІ про те, що він був водієм, який керував фургоном і втік.

У результаті аналогічного нападу в курортному місті Камбрілс за 120 кілометрів від Барселони загинула жінка і шестеро людей були поранені, коли у ніч на 18 серпня машина врізалася в перехожих. Поліцейські заявили, що застрелили п’ятьох нападників, на яких були несправжні пояси смертників і в яких в автомобілі були ножі і сокири. Троє з підозрюваних у нападі були марокканськими громадянами.

54 людини, поранені в результаті нападів у Барселоні і Камбрілсі, перебувають у лікарнях. Із постраждалих у Барселоні 12 людей – у критичному стані. Поліція також виявила трьох інших підозрюваних, пов’язаних з нападами. Двоє з них, як вважається, загинули в результаті вибуху 16 серпня, коли намагалися виготовити вибухівку в будинку в Альканар, за 200 кілометрів на південь від Барселони.