МЗС вимагає від Росії забезпечити доступ гуманітарним організаціям на окуповані території Донбасу

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії забезпечити безперешкодний доступ на тимчасово окуповані території Донбасу представників гуманітарних організацій, а також зберігання та розподіл гуманітарної допомоги. Про це йдеться у заяві МЗС України до Міжнародного дня гуманітарної допомоги.

«Обмеження проросійськими ватажками доступу міжнародних гуманітарних організацій до окупованої території ускладнює доставку гуманітарної допомоги та захист цивільного населення. Серйозне занепокоєння викликає практика відправки російських так званих «гуманітарних конвоїв» на підконтрольну бойовикам частину Донбасу з порушенням українського законодавства та міжнародного права. У цьому зв’язку вимагаємо від Росії як держави-агресора та окупанта неухильного виконання гуманітарних аспектів Мінських домовленостей, зокрема забезпечити безперешкодний доступ, зберігання та розподіл гуманітарної допомоги», – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві також висловили вдячність країнам-партнерам і міжнародним неурядовим організаціям, які надають допомогу для вирішення гуманітарних проблем на окупованих територіях.

«Масштаби гуманітарних викликів, які продовжують поставати перед Україною у зв’язку з агресією Росії, потребують належних обсягів гуманітарного фінансування. У цьому зв’язку закликаємо держав-донорів активізувати зусилля для мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Плану гуманітарного реагування ООН в Україні у 2017 році», – йдеться в повідомленні.

У МЗС України з посиланням на дані ООН заявили, понад 3,8 мільйона громадян по обидва боки лінії зіткнення потребують гуманітарної допомоги.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.