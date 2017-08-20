На горі Монблан загинув український альпініст – рятувальники

На гірському масиві Монблан в Альпах загинув 42-річний український альпініст, імені якого не називають, повідомили французькі рятувальники.

Як поінформували в суботу у Високогірному загоні жандармерії, його тіло знайшли цього дня після нічної бурі.

Як пишуть французькі засоби інформації, чоловік почав висхід на гору у п’ятницю, а близько 10-ї вечора сам подав рятувальній службі сигнал тривоги, втративши орієнтацію. Та через сильну бурю, що вирувала в той час, рятувальну операцію почали тільки вранці в суботу. Вертоліт рятувальників виявив його тіло на висоті близько 4 тисяч метрів на північно-західному схилі піку Дом-дю-Ґутьє масиву Монблан. Як вважають рятувальники, альпініст уночі зірвався з гори.

Монблан, найвищий пік якого сягає висоти 4810 метрів, є найвищою вершиною Європи, не рахуючи Кавказу. Це одна з найнебезпечніших гір для альпіністів. Лише від початку серпня там, крім українця, загинули французький, чеський, двоє німецьких і південнокорейський альпіністи, а зниклого безвісти японця так і не знайшли.

За оцінками, на Монблані гине щороку пересічно близько ста людей, а загалом від початку висходів на цю гору 1786 року там загинули від шести до восьми тисяч людей – більше, ніж на будь-якій іншій.