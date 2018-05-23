Рідні, друзі, колеги зустріли альпініста квітами і вигуками «молодець» у львівському аеропорту. Роман Городечний 14 травня на вершині найвищої гори світу – Евересті – підняв прапор Львова. Однак погода різко погіршилась, через сніговий шторм альпіністам довелось розділитись. Видимість була менше від метра. Під час спуску з гори в альпіністів почалась так звана «гірська хвороба», його колега Тарас Поздній із Києва був нетранспортабельний. Вони переночували у першому таборі у масках на висоті 7800 метрів, після чого спустилися з гори, врятувавши ще й китайського любителя гір. 16 травня зранку альпіністів на гелікоптері евакуювали з Евересту. Медичну допомогу їм надали в Непалі. Гід, який їх супроводжував, загинув. Роман Городечний живий і здоровий повернувся в Україну, в рідний Львів.