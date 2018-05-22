Альпініст Роман Городечний, який днями підкорив Еверест, повернувся у Львів

Десятки львів’ян в аеропорту зустрічали альпініста Романа Городечного, який 14 травня на найвищій горі світу – Евересті – підняв прапор Львова.

Однак під час сходження у львів’янина почалась гірська хвороба, також погіршився стан у київського альпініста, який був у команді. Українців евакуювати гелікоптером у шпиталь у Непалі.

«Ми підняли прапор на найвищій горі планети. Неймовірні відчуття. Це було на вершині 8848 метрів, але добра погода була до 10 хвилин, потім різко змінилась і ми почали спуск. Сніг такий, що за метр нічого не було видно. Температура сягала мінус 40 і був страх. Ми почали швидко спускатись. Відомо, що 70% нещасних випадків стається на спуску», – зазначив альпініст.

Роман Городечний розповів, що член їхньої команди не розрахував зі своєю маскою, одягом, окулярами, йому посікло вітром і снігом сітчатку очей.

«На 7800 метрів ночувати не можна, але він був нетранспортабельний і ми там у масках переночували. Спуск, який займає 4 години, ми йшли 8 годин. Нам лікар сказав, що його потрібно швидко забирати. Нам порадили викликати гелікоптер, але допоки не піднявся галас в Україні літак не прилетів. Хоча страхівкою було передбачено.Гелікоптер таки прилетів і навіть на кілька годин швидше, аніж зазвичай», – розповів альпініст Роман Городечний.

До сходження на Еверест львів’янин спеціально тренувався понад півроку.

«Основне було правильний командний дух, ми постійно жартували поки йшли. Веселий творчий дух допоміг вилізти на гору. Тобто, тренування і товариство, з яким йдеш, допомагає піднятись на гору. На спуску, коли хочеться посидіти і відпочити, а це завершується зазвичай трагічно, важливо, щоб хтось не дав це зробити. Там поборюєш не гору, а себе», – каже Роман Городечний.

Львів’янин планує вже наступні сходження.

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У Непалі розташовані вісім з 14 світових вершин, висота яких перевищує вісім тисяч метрів.

Джомолунгма, відома в англомовному світі як «Еверест», заввишки у 8848 метрів, лежить на кордоні між Непалом і Китаєм, її вершина також доступна з північного, китайського, боку.